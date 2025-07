Napoli- Arresti al Lido Mappatella, Via Marina, Via S.Antonio A. e a Capri

Lido Mappatella: sorpreso a rubare uno zaino. Arrestato un 31enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne marocchino per furto.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il Lido Mappatella per la segnalazione di un uomo intento a compiere furti ai bagnanti.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno indicato la via di fuga del soggetto che aveva appena asportato lo zaino di una giovane donna; i poliziotti poco dopo lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando anche lo zaino di cui il predetto si era disfatto durante la fuga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Via Marina: tenta di rubare in un’auto in sosta. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

La Questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei fenomeni dei reati predatori.

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentato furto aggravato; lo stesso è stato, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Marina, hanno notato un soggetto che, dopo aver infranto il deflettore anteriore destro di una vettura in sosta, stava tentando di introdursi al suo interno.

Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il 44enne, trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di due coltelli multiuso; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che anche un altro veicolo, parcheggiato poco distante, presentava il deflettore infranto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Capri: molesta e minaccia delle persone, poi aggredisce gli agenti. Un 35enne tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di un soggetto che stava molestando e minacciando delle persone.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo ed una donna che, indicando il soggetto in questione, hanno raccontato che il predetto li aveva dapprima offesi e poi minacciati per futili motivi.

Pertanto, gli operatori hanno tentato di riportare alla calma il prevenuto, ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché non è stato messo in sicurezza e accompagnato negli uffici di polizia, dove l’uomo ha dato in escandescenza, ma è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Via Sant’Antonio Abate: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 36enne.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne di Nocera Superiore per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno controllato il 36enne.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare; pertanto, l’indagato è stato arrestato dal personale operante.