Napoli – Arresti al Centro Storico, Scampia e Porta Nolana

Centro Storico: investe gli agenti. Arrestato 20enne dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato un soggetto a bordo di un motociclo sopraggiungere ad alta velocità e gli hanno intimato l’alt; tuttavia, il guidatore, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, ha investito gli operatori facendoli rovinare al suolo.

I poliziotti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e, per tali motivi, tratto in arresto; inoltre, il prevenuto, è stato sanzionato per guida senza patente e il motociclo è stato sottoposto a sequestro.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese, hanno notato un giovane che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente per eludere il controllo e ha gettato un bussolotto in plastica all’interno del portone di uno stabile.

Insospettiti dell’atteggiamento del soggetto, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, ed hanno recuperato il bussolotto lanciato poco prima dal prevenuto, all’interno del quale hanno rinvenuto 6 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Nolana: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due persone.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 39enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, e un 48enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso; la donna è stata, altresì, arrestata per evasione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, all’angolo con via Santa Maria delle Grazie a Loreto, dove hanno notato una donna seduta su uno scalino di uno stabile la quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente; inoltre, gli operatori hanno notato, poco distante, un uomo che fungeva da “palo”.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato gli indagati trovando la 39enne in possesso di 6 involucri di cocaina e di 65 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti dagli agenti, è emerso che la donna era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.