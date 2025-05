Napoli – Arresti a Scampia e Porta Capuana

Scampia: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Roma verso Scampia, hanno notato un soggetto che dopo aver prelevato un involucro da un’intercapedine di un muro, lo ha ceduto ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata, sia il prevenuto trovandolo in possesso di 155 euro in contanti, mentre all’interno dell’intercapedine, i poliziotti hanno rinvenuto una dose di cobret ed una di crack.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Porta Capuana: sorpreso a rubare in un box privato. Arrestato un 49enne dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di un furto in atto in un garage privato.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso un soggetto all’interno di un box intento a riempire alcune buste con monopattini, bottiglie di vino e attrezzi da lavoro; in quei frangenti, il predetto, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di allontanarsi frettolosamente finchè, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che l’indagato si era introdotto all’interno del garage, a seguito della rottura della serratura della porta del garage; per tali motivi, è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.