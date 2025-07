Napoli- Arresti a Scampia e centro città

Napoli centro: sorpresi con la droga. Nelle ultime 24 ore la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre soggetti, di cui un 44enne napoletano e due 46enni originari del Marocco, tutti con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i due 46enni sono stati, altresì, denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel Territorio dello Stato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, in direzione di corso Arnaldo Lucci, hanno notato uno scooter con un soggetto a bordo che trasportava una grossa busta poggiata sulle gambe.

Pertanto, i poliziotti gli hanno intimato l’alt, ma l’uomo alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, finché non è stato bloccato poco distante in via Gian Battista Manzo.

Durante le fasi del controllo, il prevenuto è stato trovato in possesso di circa 4.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio; nella busta, invece, gli operatori hanno rinvenuto ben 21 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2 kg.

Ancora, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato i due 46enni con fare guardingo che, in cambio di una banconota, hanno ceduto un involucro ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato gli indagati, trovandoli in possesso di 9 involucri di crack e di 263 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente, invece, è stato trovato in possesso di un involucro di eroina appena acquistato.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Arcangelo Ghisleri, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 7 involucri di cocaina e di 105 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di una credenza, 8 involucri della stessa sostanza, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga ed un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da cinque microcamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna, al fine di eludere i controlli.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.