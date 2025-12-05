Napoli – Arresti a Rione Alto e San Giovanni, un denunciato a Barra

Rione Alto: poliziotto libero dal servizio arresta un rapinatore.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne napoletano per tentata rapina.

In particolare, un poliziotto del Reparto Mobile di Napoli, libero dal servizio, nel transitare in via Onofrio Fragnito, ha notato un soggetto che, dopo aver strappato con violenza la borsa che un’anziana donna portava in spalla e dopo averla trascinata per alcuni metri sul manto stradale, ha tentato di dileguarsi a bordo di uno scooter.

L’agente, prontamente intervenuto e dopo aver allertato la locale Sala Operativa, si è posto all’inseguimento dell’indagato, bloccandolo anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti tempestivamente sul posto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale; la borsa, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.

San Giovanni: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove, grazie al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto circa 220 grammi di hashish nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Barra: sorpreso con arnesi atti allo scasso. Denunciato un 45enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha denunciato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gerardo Chiaromonte, hanno notato, nei pressi del complesso scolastico Rodinò, un uomo con fare circospetto che, accortosi della loro presenza, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un paio di forbici, un’asta in metallo e due cacciaviti.

Sono in corso ulteriori verifiche in merito ad analoghi episodi di furto ai danni dello stesso complesso scolastico, in ordine ai quali la Polizia di Stato sta indagando per accertare eventuali collegamenti tra i diversi fatti e risalire all’identità dell’autore degli episodi delittuosi.