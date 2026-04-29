Porta Nolana: aggredisce i poliziotti e danneggia l’autovettura di servizio. Arrestato dalla Polizia di Stato.
Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona Porta Nolana per la segnalazione di un uomo in forte stato di agitazione all’interno dell’androne di un palazzo.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 45enne che, durante le fasi dell’identificazione, si è dapprima rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendoli fisicamente, finché non è stato bloccato dagli operatori.
Una volta accompagnato negli uffici di polizia, il predetto ha proseguito nella sua condotta violenta, aggredendo nuovamente gli agenti e danneggiando la portiera posteriore della volante, nonché gli interni degli uffici.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
Pallonetto: destinatario di un mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato.
Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 37enne poiché destinatario di un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità ceche, per reati economici e finanziari.
In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva in zona Pallonetto, dove hanno rintracciato e bloccato il prevenuto in esecuzione del provvedimento sopra citato; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.
Nella nottata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno notato un uomo che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto in vico Guardia, trovandolo in possesso di 12 pezzi di hashish del peso di 28 grammi e di 120 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 9 grammi, materiale per il confezionamento della droga, un paio di forbici con lame intrise di sostanza stupefacente e 40 euro.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
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