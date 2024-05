Napoli- Arresti a Piazza Garibaldi, Soccavo, Porta Capuana e Ponticelli. Controlli a Mergellina

Controlli a Mergellina.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

Nel corso dell’attività sono state identificate 680 persone, di cui 128 con precedenti di polizia, controllati 153 veicoli e contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Piazza Garibaldi: aggredisce gli agenti. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di persone in lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un soggetto, estraneo ai fatti ed in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha iniziato ad inveire contro di loro per poi aggredirli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, un 46enne marocchino con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Soccavo: minaccia e aggredisce i genitori. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via dell’Epomeo per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato un’auto poco distante con a bordo il figlio che, poco prima, in evidente stato di alterazione psico fisica, lo aveva minacciato ed aggredito.

Gli operatori lo hanno raggiunto e identificato; inoltre, una volta giunti presso l’abitazione dei genitori, quest’ultimo ha continuato nella sua condotta aggressiva, come già avvenuto in precedenti occasioni, aggredendo anche gli agenti intervenuti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Porta Capuana: lancia delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno. La Polizia di Stato trae in arresto un 51enne.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Carbonara per la segnalazione di una donna che stava lanciando delle bottiglie di vetro contro l’abitazione del compagno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una donna in evidente stato di alterazione psico-fisica seduta sul cofano di un’autovettura; quest’ultima, nonostante la presenza degli operatori, ha tentato nuovamente di colpire l’uomo ma è stata bloccata. Inoltre, gli agenti hanno accertato che la prevenuta, già in precedenti occasioni, aveva aggredito l’ex compagno.

Per tali motivi, una 51enne di Capo Verde è stata tratta in arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Ponticelli: sorpreso dalla Polizia a rubare in un appartamento. Era ai domiciliari per lo stesso reato. Arrestato 42enne napoletano.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Fratelli Grimm per la segnalazione di un furto in appartamento.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono entrati nell’abitazione segnalata dove hanno sorpreso un soggetto che, allo loro vista, ha tentato la fuga attraverso le impalcature presenti intorno all’edificio ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Gli operatori hanno controllato il prevenuto trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso e di diversi monili in oro, che erano stati appena rubati dall’appartamento.

Per tali motivi, un 42enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto in abitazione aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché per evasione dagli arresti domiciliari essendo lo stesso sottoposto a tale misura sempre per furto in

abitazione.