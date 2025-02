Napoli- Arresti a Montesanto e Porta Capuana

Montesanto: rintracciato dalla Polizia di Stato. Dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso giovedì scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 5 mesi e 25 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Sant’Anastasia, Piedimonte San Germano (FR), Cavallino (LE) e Napoli tra il 2015 e il 2024.

Porta Capuana: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 29enne nigeriano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bolla, all’angolo con via Carriera Grande, hanno notato un uomo che stava per consegnare qualcosa ad un’altra persona; il predetto, avvedutosi della loro presenza, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 10 bustine di marijuana e di 40 euro.