Napoli- Arresti a Materdei ed in via Sant’Antonio Abate

Materdei: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta 27enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in vico Paradiso, dove hanno rinvenuto, ben occultati, 55 involucri di hashish del peso di circa 150 grammi, una dose di marijuana del peso complessivo di circa 3 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.885 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato una telecamera che inquadrava l’esterno dell’appartamento del prevenuto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Via Sant’Antonio Abate: evade nuovamente dai domiciliari. 47enne arrestato due volte in meno di 48 ore dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne marocchino per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate hanno notato il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto che l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti ed era stato già arrestato lo scorso martedì sempre per evasione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.