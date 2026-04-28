Napoli- Arresti a Corso Umberto e Borgo Sant’Antonio Abate

Corso Umberto I: rapina una turista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava seguendo una coppia di turisti e, dopo essersi avvicinato da tergo alla donna e dopo averla strattonata facendola rovinare al suolo, il 23enne le ha strappato la collanina che portava al collo per poi darsi alla fuga nei dedali del centro storico.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato traendolo in arresto.

Corso Umberto I: evade dai domiciliari e tenta di rapinare una donna. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne cittadino straniero per tentata rapina ed evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato il predetto intento a strattonare una donna cercando di sottrarle la borsa.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale; la borsa, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.

Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 24enne.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter che stava cedendo qualcosa ad un uomo ma, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di piazza Carlo III.

Ne è nato un breve inseguimento finché il predetto non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 73 involucri di hashish del peso di 70 grammi circa, 82 involucri di marijuana del peso di 80 grammi circa, un involucro di cocaina del peso di 4 grammi circa e di 25 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli della Polizia di Stato a Chiaia e Fuorigrotta.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nelle piazze Plebiscito, Carolina, Santa Maria degli Angeli, nelle vie Gennaro Serra, Monte di Dio, Chiaia e nella zona di Fuorigrotta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i Falchi della Squadra Mobile e i Nibbio, hanno identificato 154 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllato 33 veicoli.