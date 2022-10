Napoli – Arrestato uno spacciatore a Corso Arnaldo Lucci

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, percorrendo via Ciccone all’angolo con via Capaccio hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dal retro di una cabina elettrica, l’ha ceduta ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 540 euro e 3 involucri contenenti marijuana mentre nella cabina elettrica sono state rinvenute altre 5 bustine contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di circa 16 grammi.

L.M., 28enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.