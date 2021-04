Napoli – Arrestato un parcheggiatore abusivo

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati in via Santa Maria di Costantinopoli da una persona che ha indicato loro un uomo che stava svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e che, al suo rifiuto di corrispondergli una somma di denaro per la sosta, l’ aveva insultata e minacciata.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo, G. N., 46enne napoletano con precedenti di polizia e precedentemente sottoposto a Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), e lo hanno arrestato per tentata estorsione.