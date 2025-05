Napoli – Arrestato un cittadino brasiliano per tratta di esseri umani

La Polizia di Stato di Napoli ha proceduto all’arresto di un 40enne brasiliano, residente a Caserta, ricercato in campo internazionale dalle autorità brasiliane poiché ritenuto responsabile di tratta di esseri umani dal Brasile verso la Comunità Europea.

Nello specifico, durante il servizio di vigilanza stradale, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord ha notato, nell’area di servizio San Pietro, sita sul ramo Capodichino dell’Autostrada A1, un’auto con a bordo un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; tuttavia, gli operatori lo hanno immediatamente bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che nei confronti del prevenuto pendeva un mandato di cattura internazionale per una condanna definitiva di anni 8 di reclusione, da scontare nel territorio brasiliano; in particolare, il soggetto, con la promessa di un lavoro, aveva reclutato donne, transgender e travestiti di nazionalità brasiliana, per poi trasferirli nel territorio della Comunità Europea al fine di avviarli alla prostituzione.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale