Napoli – Arrestato un borseggiatore alla metropolitana di Chiaiano

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione metropolitana “Chiaiano” per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla verifica dei biglietti il quale, poco prima, aveva bloccato un uomo che, alla sua vista, aveva tentato la fuga dopo essersi disfatto di un borsello da donna.

Gli operatori hanno rinvenuto indosso all’uomo un paio di forbici e un coltello con una lama lunga 6 cm; inoltre, durante le fasi del controllo, sono stati raggiunti dalla vittima che ha riconosciuto la borsa come propria dichiarando che le era stata rubata poco prima mentre si trovava all’interno della stazione.

A. J. B., 38enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.