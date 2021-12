Napoli – Arrestato ladro di carburante

Ieri sera un agente del Commissariato Posillipo, libero dal servizio, nel transitare in via Michelangelo da Caravaggio ha notato un uomo che, mediante un tubo in gomma, stava asportando del carburante da un’auto in sosta e che, alla sua vista, ha tentato di allontanarsi salendo su una vettura parcheggiata poco distante.

Il poliziotto lo ha raggiunto e bloccato e, con il supporto di una volante del Commissariato Posillipo, ha rinvenuto, nell’auto in uso all’uomo, un motore di un veicolo, diversi arnesi atti allo scasso, 4 bottiglie, una tanica e un secchio contenenti carburante.

G. R., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.