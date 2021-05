Napoli – Arrestati per estorsione esponenti del clan Giuliano

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Vicaria Mercato sono intervenuti in vico Pace poiché alcune persone si erano introdotte all’interno di un edificio.

I poliziotti hanno accertato che quattro uomini, una volta fatta irruzione nello stabile, avevano minacciato gli occupanti pretendendo che corrispondessero mensilmente una somma di denaro.

S. G., C. G., A. M. e G. C., rispettivamente di 36, 27, 32 e 30 anni, napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per estorsione aggravata dal metodo mafioso.