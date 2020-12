Napoli – Arrestati due spacciatori a Scampia

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Ghisleri, presso i porticati di un edificio del Lotto SC/33, tre uomini che consegnavano qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto due di essi sulla rampa di scale all’interno dello stabile e, non senza di difficoltà, li hanno bloccati e trovati in possesso di 110 euro e di 6 bustine del peso di 7 grammi circa di marijuana, mentre il terzo si è dato alla fuga in direzione di via Giuseppe Marrazzo.

Inoltre, presso l’abitazione di uno dei due spacciatori gli agenti hanno rinvenuto altre 25 bustine della stessa sostanza del peso complessivo di circa 700 grammi e 3 involucri con 115 grammi circa di hashish.

C. R., 18enne già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati della stessa specie, e C. G., 49enne, anch’egli con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; inoltre, il 18enne è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.