Napoli – Arrestati due scippatori a piazza Garibaldi

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Garibaldi per una persona scippata.

Giunti sul posto, hanno notato una pattuglia dell’Esercito Italiano che aveva appena bloccato due giovani.

I poliziotti hanno controllato i due trovandoli in possesso di una banconota da 50 euro accertando che, poco prima, l’avevano sottratta ad un uomo nei pressi della Stazione Centrale.

G. E. e G. A., napoletani di 27 e 37 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto con strappo; infine, il denaro è stato restituito alla vittima.