Napoli – Arrestati due rapinatori a corso Umberto I

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 28 e 44 anni con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, sono stati avvicinati da una persona che, indicando due soggetti che si stavano allontanando frettolosamente tra i dedali del centro storico in direzione di Porta Nolana, ha raccontato che, poco prima, era stato avvcinato dagli stessi i quali, dopo averlo aggredito colpendolo con calci e pugni, gli avevano sottratto il telefono cellulare.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato i fuggitivi traendoli in arresto.