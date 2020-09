Napoli – Armi nascoste in casa, nei guai 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano hanno effettuato un controllo in via Fratelli Wright presso l’abitazione di un giovane in cui hanno rinvenuto, occultati in un armadio, un fucile con matricola abrasa, una pistola mitragliatrice completa di caricatore e 105 cartucce di diverso calibro.

R. B., napoletano di 18 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento e ricettazione.