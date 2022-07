Napoli- Armi e droga: sequestri ed un arresto

Porta Capuana: sequestrate armi e munizioni.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile di via Albanese ed hanno rinvenuto, nel vano contatori, una pistola Beretta 92 FS con 15 cartucce, risultata rubata a Pozzuoli nel 2011, una pistola Beretta cal. 9 con 7 cartucce e una scatola contenente 50 munizioni cal.9 Luger che sono state sequestrate.

San Carlo all’Arena: rinvenute armi e droga.

Sorpreso in auto con una pistola. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Cupa Capano dove, all’interno di un appartamento disabitato, hanno rinvenuto una pistola Beretta con matricola abrasa cal.7,65, una pistola replica marca “Bruni” cal.9 e 51 panetti di hashish del peso di circa 4,3 kg.

Successivamente, nella medesima via, gli operatori hanno controllato un uomo a bordo di un’auto e, all’interno della stessa, hanno rinvenuto una pistola revolver cal.38 con 5 cartucce.

G.C., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto e detenzione di arma da fuoco e relativo munizionamento.