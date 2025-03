Napoli – Armi, droga ed evasione dai domiciliari: quattro arresti in città

Ponticelli: sorpresi con armi e droga. La Polizia di Stato arresta un 29enne e un 24enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illegale di arma clandestina un 29enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Al Chiaro di Luna dove hanno rinvenuto, ben occultati nel vano letto, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e caricatore rifornito con 8 cartucce; ancora, i poliziotti hanno rinvenuto altre 20 cartucce dello stesso calibro e circa 7.000 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

Nella medesima mattinata, personale della Squadra Mobile ha effettuato un controllo in via Mario Palermo, presso l’abitazione di un 24enne napoletano con precedenti di polizia, dove ha rinvenuto, ben occultato nella camera da letto, un borsello contenente 9 involucri di cocaina del peso di 122 grammi circa e 1.130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Scampia: sorpresa con la droga. Arrestata dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 47enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini, hanno notato un uomo a bordo di una bicicletta che, dopo aver intascato del denaro da una persona, ha indicato a quest’ultima di avvicinarsi ad una donna che, a sua volta, gli ha consegnato qualcosa.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la donna, trovandola in possesso di 2 involucri di cocaina del peso complessivo di circa un grammo e 7 cilindretti di eroina del peso complessivo di circa 7 grammi.

L’uomo a bordo della bici, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce; durante la fuga, lo stesso, si è disfatto di un borsello al cui interno gli operatori hanno rinvenuto 10 stecche di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi e 17 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi.

Piazza Santa Maria della Fede: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato arresta un 20enne napoletano.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione un 20enne napoletano.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Santa Maria della Fede hanno notato un uomo che, accortosi della presenza degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo era infatti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.