Napoli – Armeggiavano vicino al portone di uno stabile, fermato 37enne

Stanotte due agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, liberi dal servizio, transitando in via Colonnello Lahalle hanno notato due uomini che stavano armeggiando vicino al portone di uno stabile e, poco dopo, si sono allontanate in direzione di via Generale Pignatelli salendo su un’auto che li attendeva con una terza persona a bordo.

I poliziotti hanno chiesto supporto al Centro Operativo che ha inviato una volante del Commissariato Vicaria-Mercato la quale ha fermato l’auto bloccando il conducente ed uno dei due passeggeri mentre l’altro è fuggito a piedi fino alla traversa Privata Polveriera dove, dopo una violenta colluttazione con gli operatori, è stato finalmente bloccato.

F. M., 37enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.