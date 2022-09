Napoli – Arenaccia: tenta di rubare in un supermercato, denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arenaccia sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza di un’attività commerciale il quale ha raccontato che, poco prima, aveva fermato una persona che aveva tentato di asportare diversi generi alimentari, per un valore di circa 74 euro, occultandoli nel proprio zaino.

La guardia giurata ha, altresì, raccontato che l’uomo successivamente si era avvicinato alle casse pagando solo una bottiglia di tè per poi tentare di guadagnare l’uscita dal negozio.

I poliziotti, pertanto, hanno bloccato l’uomo identificandolo per un 28enne marocchino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e lo hanno denunciato per tentato furto aggravato.