Napoli – Antidroga nella provincia partenopea, 9 arresti. Tra i sequestri stupefacenti trovati in una lavatrice e in un reggiseno

Da Ercolano a Castello di Cisterna, da Ischia fino a Sant’Anastasia. E poi Afragola, Villaricca e Mugnano.

Luoghi lontani solo sulla carta, legati da un filo invisibile. Quello che i carabinieri del comando provinciale di Napoli tendono quotidianamente per contrastare il traffico di stupefacenti.

Un lavoro capillare che si sviluppa nei rioni popolari ma anche in strada, tra controlli dinamici e appostamenti.

Le ultime 12 ore restituiscono la pesa di quest’impegno con 9 arresti e sequestri importanti.

Il primo a Ercolano. I carabinieri della tenenza locale arrestano due coniugi, F. C. e F. R..

Sono in auto, percorrono via Resina quando i militari fermano il loro veicolo per un controllo antidroga. Di stupefacente ne hanno sequestrati 99 grammi. Il narcotest parla di hashish che la donna nascondeva nel reggiseno. Entrambi sono finiti in carcere.

Dal vesuviano, percorrendo oltre 20 km, ci spostiamo nella cittadina di Castello di Cisterna.

Lo scenario è il rione 219. Un 19enne incensurato è in via De Filippo, da solo e guardingo.

Un volto nuovo per i carabinieri della stazione locale.

Fermato e perquisito, il giovane nascondeva nelle tasche 24 dosi di cocaina, 54 di crack – di quelle dal caratteristico involucro colorato, tipico di quell’area.

Addosso anche 1200 euro circa, provento di un’attività evidentemente fruttuosa.

Il 19enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari.

Poco lontano da Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, comune alle pendici nord del Vesuvio.

Di droga i carabinieri ne trovano molta. 3 piante di cannabis di quasi due metri per 4 chili di peso. E ancora 50 grammi della stessa sostanza e 20 di hashish, In manette e poi ai domiciliari, zio e nipote, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di M. e S. F., di 34 e 21 anni. Erano nel loro terreno e sono stati sorpresi mentre confezionavano lo stupefacente.

Sull’isola d’Ischia, precisamente a Lacco Ameno, il 19enne A. S. la droga la teneva in lavatrice. Cocaina nel cestello e un bilancino di precisione nel vano che ospita contatore idrico. Il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nelle tasche anche 350 euro in contante ritenuto provento illecito.

Carico rilevante quello trovato dai Carabinieri di Afragola nell’appartamento di F. C. D. P., 32enne già nota alle forze dell’ordine.

In casa 290 grammi di hashish, 330 di marijuana e 31 di cocaina con 5 bilance di precisione per pesare e dosare la droga. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Stessa sorte e stessa misura per D. A., 41enne napoletano.

Bloccato in strada a Villaricca, è stato trovato in possesso di 23 dosi tra cocaina e crack. E poi denaro contante sufficiente per immaginare una vivace attività di spaccio.

Nella città di Mugnano, nei guai ci è finito il 22enne A. G..

E’ stato controllato mentre era in auto: 10 grammi di cocaina e 3 circa di hashish gli sono costati le manette. Sequestrati anche 160 euro di origine verosimilmente illecita.