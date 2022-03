Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Anguissa: “Contro l’Udinese sfida difficile, il nostro obiettivo è provare a vincere ogni gara da qui alla fine”

“Di scudetto non parliamo, il nostro obiettivo è provare a vincere tutte le gare da qui alla fine”. Frank Anguissa parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss a due giorni dal match contro l’Udinese.

“Sabato ci aspetta una sfida difficile, l’Udinese è una squadra fisica ma anche dotata di tecnica. Noi dovremo stare molto attenti e aggredire anche con la spinta dei nostri tifosi”.

“A Verona abbiamo avuto una reazione importante. Bisognava subito tornare al successo e ci siamo riusciti meritatamente. E’ stata una amarezza forte perdere con il Milan, ma siamo stati bravi a rialzarci”.

“Quest’anno è un campionato molto equilibrato. Non siamo davanti ma siamo comunque vicini alla vetta. Vogliamo dare tutto una gara per volta. Il cammino è ancora aperto”.

E’ un Napoli spinto dal vento d’Africa:

“Sì, con Koulibaly e Osimhen abbiamo due grandi campioni però quel che conta è il gruppo, non una sola etnia. E il Napoli ha un gruppo solido e unito”.

Che rapporto hai con Spalletti?

“Molto buono, è un allenatore che parla tanto con noi e a me piace il dialogo. Sono molto contento di averlo come guida tecnica perchè per me la comunicazione è molto importante”.

Infine sul tema del razzismo:

“Personalmente non faccio molta attenzione a episodi che riguardano me, nè come uomo nè come calciatore, però mi spiace che nel 2022 si stia ancora parlando di razzismo. La soluzione credo debba essere trovata a livello organizzativo, dalle istituzioni che hanno il potere nel campionato e che possono far applicare le regole”.