Napoli – Anche Petagna ko: distrazione del retto femorale per l’attaccante

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in Spagna (ore 21). La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con una prima fase di torelli e riscaldamento Successivamente lavoro tecnico ed esercitazione di passaggi. Di seguito seduta tattica a reparti e partita a campo ridotto. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri.