Napoli – Ambulanza sequestrata, Rostan (LeU): “Si convochi tavolo urgente in Prefettura”

“Chiedo che si convochi un tavolo urgente in Prefettura di Napoli, per discutere dell’emergenza sulla sicurezza del personale sanitario che ha superato ogni limite di guardia tollerabile in una comunità civile. Il sequestro di un’ambulanza e del suo equipaggio ad opera di un gruppo di balordi è un fatto gravissimo che segue diverse aggressioni al personale in servizio registrate fin dall’inizio del nuovo anno. E’ indispensabile dare subito una svolta, a partire dalla previsione di drappelli fissi delle forze dell’ordine nei pronto soccorso e dall’utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche a bordo delle autoambulanze”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, Michela Rostan.

“Non c’è tempo ulteriore da perdere – prosegue Rostan – non possiamo aspettare la nomina del nuovo Prefetto di Napoli e l’approvazione in Parlamento del Ddl Antiviolenza. Bisogna dare ai cittadini, ai medici e agli infermieri risposte immediate. Gli ospedali sono i luoghi dove si va per essere curati e assistiti, non una trincea dove si può essere coinvolti in risse, aggressioni e sparatorie. Ancora una volta farò appello ai capigruppo della Camera affinchè ci sia una corsia preferenziale per approvare il Ddl Antiviolenza integrato dal riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio affinchè si abbiano subito l’inasprimento delle pene e l’automaticità dell’azione penale nei confronti degli aggressori”.