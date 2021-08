Napoli- Amazon sponsor degli azzurri

Per la prima volta nella sua storia la SSC Napoli adotterà uno sponsor di manica

La SSC Napoli è lieta di annunciare che, dalla stagione 2021/2022, Amazon sarà sponsor ufficiale di manica del Club azzurro.

A partire dalla gara con il Venezia, in programma domenica 22 agosto, e sino al termine della stagione 2022/2023, il logo Amazon sarà visibile sulla manica sinistra della maglia azzurra accompagnando la SSC Napoli in tutte le competizioni ufficiali in programma, sia italiane sia internazionali.

Aurelio De Laurentiis, che ha già iniziato una collaborazione con Amazon a Los Angeles e Londra in un ambito di produzione televisiva, è onorato di rafforzare questo accordo anche in campo sportivo commentando così: “E’ un grande piacere per noi annunciare una partnership così prestigiosa con un marchio di eccellenza e di statura mondiale. Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni”.

Amazon, quale partner di e-commerce della SSC Napoli, offre già dal 2018 la possibilità a tutti i tifosi azzurri di trovare su www.amazon.it/napoli i prodotti ufficiali a marchio Napoli. Un passo innovativo, quello compiuto due anni fa, che ha portato la SSC Napoli a essere il primo club al mondo ad aprire una vetrina ufficiale su Amazon, sbarcando inoltre su amazon.es, amazon.fr, amazon.de, amazon.co.uk, amazon.com,amazon.nl, conferendo un know how sempre più internazionale al club che da 95 anni compete nei più prestigiosi palcoscenici europei.

L’obiettivo per il nuovo percorso intrapreso insieme ad Amazon è quello di creare attività volte a celebrare la passione dei tifosi del Napoli presenti in tutto il mondo con il giusto connubio di innovazione e internazionalizzazione.

“Ad Amazon ascoltiamo sempre i nostri clienti e ci impegniamo per offrire loro la miglior selezione e il miglior servizio possibili e sappiamo che molti di loro sono tifosi di calcio.” conferma Maria Giulia Biguzzi, senior business manager Fans 360 di Amazon. “La SSC Napoli è stata la prima società calcistica a prendere parte al progetto Fans 360, offrendo ai tifosi, italiani e internazionali, un modo veloce e conveniente per acquistare il merchandising ufficiale della SSC Napoli. Per questo oggi siamo entusiasti di fare un ulteriore passo in avanti nella collaborazione con il club, annunciando la sponsorizzazione della maglia della SSC Napoli a partire dalla prossima partita, il 22 agosto allo Stadio Armando Maradona.”

Secondo Serena Salvione, Chief International Development Officer della Società Sportiva Calcio Napoli: “Questa nuova partnership è l’ennesimo passo verso una maggiore internazionalizzazione del brand e la conferma del nostro approccio globale e del nostro posizionamento tra i primi 20 club di calcio al mondo. Un percorso iniziato anni fa che ha portato il Club a legarsi a marchi sempre più internazionali e operativi su un’arena globale. L’accordo è la conferma del solido rapporto tra Amazon e la SSC Napoli: uniti dall’obiettivo di offrire quello che i tifosi più desiderano, mirando alla loro soddisfazione. Un ulteriore passo questo, per avvicinarsi e sancire legami sempre più stretti con i nostri tifosi azzurri nel mondo”

Amazon

Amazon è guidata da quattro principi: ossessione per il cliente piuttosto che attenzione verso la concorrenza, passione per l’innovazione, impegno per l’eccellenza operativa e visione a lungo termine. Amazon punta ad essere l’azienda più attenta al cliente al mondo, il miglior datore di lavoro al mondo e il luogo di lavoro più sicuro al mondo. Le recensioni dei clienti, lo shopping 1-Click, le raccomandazioni personalizzate, Prime, Logistica di Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, i tablet Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e il Climate Pledge sono alcune delle innovazioni introdotte da Amazon. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.aboutamazon.it e seguite Amazon.it su Instagram, Facebook e Twitter.