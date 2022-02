Napoli- Alto impatto nel Rione Bussola

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Rione della Bussola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 86 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 49 veicoli di cui tre sottoposti a sequestro amministrativo e contestate 6 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per guida di veicolo già sottoposto a sequestro e per circolazione a bordo di veicolo privo di targa.

Infine, sono state sequestrate 16 autovetture e un motoveicolo abbandonati in strada.