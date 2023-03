Napoli – Alto impatto a Secondigliano, identificate 63 persone e controllati 35 veicoli

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, personale della Polizia Locale del Comune di Napoli- U.O. Secondigliano, dell’A.S.L. U.O.S.D. Prevenzione Collettiva, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli e dell’Enel, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 63 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllati 35 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

Inoltre, gli operatori hanno controllato in via Cassano un esercizio commerciale il cui titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica e sanzionato amministrativamente per mancata esposizione dei prezzi e del cartello del divieto di fumare; sono state, altresì, riscontrate diverse carenze igienico-sanitarie e la presenza di un lavoratore non in regola.