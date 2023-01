Napoli – Alto impatto a Secondigliano e San Pietro a Patierno, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto, con il supporto dell’Unità Operativa Polizia Turistica e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a San Pietro a Patierno e presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 103 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 69 veicoli, di cui tre sottoposti a fermo amministrativo, e contestate 18 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancato utilizzo del casco protettivo, per aver adibito a noleggio con conducente (NCC) un’autovettura non destinata a tale uso, per aver circolato con vettura NCC (noleggio con conducente) sprovvisto del certificato di abilitazione professionale (CAP) e per divieto di sosta.

Infine, gli agenti hanno effettuato un controllo presso un’agenzia di pratiche auto dove hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non in regola che è stato segnalato all’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli.