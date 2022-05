Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Allenamento mattutino, ecco il report

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma sabato alle ore 15 per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con torello e partita a campo ridotto. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 per effettuare lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a tema. Ghoulam e Rrahmani hanno svolto lavoro di prevenzione in campo.