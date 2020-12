Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Allenamento al Maradona: terapie e lavoro personalizzato per Koulibaly

Dopo le feste natalizie, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti allo Stadio “Diego Armando Maradona” Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio con Cagliari-Napoli alle ore 15. Allenamento sotto una fitta pioggia per il gruppo che ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro aerobico. Di seguito esercitazioni finalizzate al possesso palla e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly ha svolto terapie e lavoro personalizzato. Demme ha svolto lavoro fisico con la squadra e personalizzato in campo.