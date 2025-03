Napoli – Alla vista della Polizia si dà alla fuga, in casa deteneva droga e armi: arrestato 46enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per detenzione abusiva di armi con relativo munizionamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e interferenze illecite nella vita privata.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di San Giovanni Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Repubbliche Marinare, hanno notato un soggetto a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Ferrante Imperato, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 425 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, durante le fasi dell’inseguimento, i poliziotti hanno notato che il prevenuto aveva effettuato diverse telefonate con il proprio cellulare, elemento insolito che ha sin da subito destato sospetto negli operanti.

Difatti, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso lo stabile di residenza dell’indagato dove un uomo, successivamente identificato per il figlio del fuggitivo, alla vista degli agenti si è disfatto di un mazzo di chiavi per poi scagliarsi nei loro confronti aggredendoli fin quando, dopo una colluttazione, è stato bloccato.

I poliziotti, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto, ben occultati, 3 involucri di cocaina del peso di 80 grammi circa, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico con lama intrisa di sostanza stupefacente e due cartucce calibro 38; ancora, ben occultata all’interno di un mobile, gli agenti hanno rinvenuto una pistola revolver calibro 6, 50 cartucce calibro 22 e 19 calibro 12.

Inoltre, altri 10 panetti di hashish del peso di 400 grammi circa, sono stati rinvenuti all’interno della cassetta postale in uso esclusivo all’indagato.

Infine, durante le fasi dell’operazione, i poliziotti hanno scoperto un elaborato sistema di video-sorveglianza con un monitor, che riproduceva le immagini registrate da diverse telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre, il figlio è stato denunciato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.