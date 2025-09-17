Napoli – Alla guida di un autoveicolo tampona un motociclista e fugge: denunciato un 36enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 36enne napoletano per fuga e omissione di soccorso.

In particolare, lo scorso 5 settembre, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti sulla Tangenziale di Napoli, all’interno della galleria “Monte Sant’Angelo”, a seguito di un incidente stradale. Sul posto hanno soccorso il conducente di un motociclo, rimasto ferito a seguito di un tamponamento.

In quei frangenti, gli operatori hanno accertato che il conducente dell’autovettura coinvolta, dopo l’urto, aveva proseguito la marcia senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce e omettendo di prestare soccorso.

I poliziotti, quindi, dopo aver cristallizzato la scena del sinistro e raccolto tutti gli elementi utili all’identificazione del veicolo responsabile, hanno acquisito le immagini di monitoraggio del traffico fornite dalla Tangenziale di Napoli S.p.A. Le analisi dei filmati hanno consentito di risalire a un’autovettura intestata a una donna di 34 anni, residente nella provincia di Napoli.

Dalle attività esperite, è emerso che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era il compagno della proprietaria, identificato per il 36enne.

Per tali motivi, il prevenuto è stato denunciato dal personale operante; allo stesso è stata, altresì, contestata una violazione del Codice della Strada per velocità non commisurata.