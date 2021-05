Napoli – Al bar oltre l’orario consentito: clienti sanzionati e locale chiuso per 2 giorni

Stanotte gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto hanno visto un bar in attività e diverse persone sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande.

I poliziotti hanno sanzionato il titolare del bar, un 60enne napoletano, poiché ha consentito la somministrazione di cibi e bevande oltre l’orario consentito, e cinque napoletani tra i 21 e i 32 anni di cui 2 con precedenti di polizia poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 2 giorni.