Napoli – Ajax 4-2, le pagelle: Kvara illusionista, Zielinski sontuoso. Raspadori scatenato

MERET 6,5: si distende bene facendo una gran parata nel primo tempo, per il resto bene nelle uscite e nel gestire palla tra i piedi. Non ha colpe sui gol subiti. Impallinato

DI LORENZO 6,5: ha dei clienti molto scomodi dalle sue parti ma si difende alla grande. Duetta bene con Lozano spingendo con la solita caparbietà. Inesauribile

KIM 6,5: deve prendere le misure con il nuovo compagno di reparto Juan Jesus ma col passare dei minuti cresce sbrogliando diverse situazioni pericolose. Muro

JUAN JESUS 6: al rientro da titolare, unico neo della gara il fallo da rigore. Da migliorare l’intesa con Kim ma ci sarà tempo. Soldatino

OLIVERA 6,5: non fa rimpiangere l’ottimo Mario Rui di questo inizio di stagione. Garantisce corsa, fisicità e grande contributo in entrambe le fasi. Prezioso

ANGUISSA 6,5: vince molti duelli facendo valere fisico e centimetri, sempre pericoloso quando avanza buttandosi tra le linee. Esce per un problema muscolare. Imperioso (dal 50′ NDOMBELE 6,5: entra bene in partita arginando il forcing olandese. Gioca ad alti ritmi e si procura il rigore del 3-1. Diesel)

LOBOTKA 7: ormai sembra avere le movenze dei grandi centrocampisti del passato. Non perde mai una palla, sguscia sempre in un fazzoletto eludendo il pressing alto degli avversari. Se gira lui gira tutta la squadra. Impressionante

ZIELINSKI 7: tante giocate da stropicciarsi gli occhi, come il pregevole assist per il gol di Lozano. Bellissima l’intesa con Kvara, con le sue sterzate manda in tilt gli olandesi. Sontuoso (dall’89’ GAETANO s.v.)

LOZANO 7: dopo il gol di Cremona ritrova il feeling con il gol sbloccando la gara con un perfetto colpo di testa. In crescita di condizione, altra freccia in più nell’arco di Spalletti. Scheggia (dal 77′ POLITANO s.v.)

RASPADORI 7: sigla il raddoppio con una fucilata imparabile, 4 gol in Champions sono tanta roba. Si muove sempre in area dialogando bene con i compagni. Scatenato (dal 50′ OSIMHEN 6,5: entra con la solita voglia di spaccare il mondo. Si lancia su ogni pallone, dopo un errore da due passi chiude la gara sfruttando una dormita della difesa ospite. Leone)

KVARA 7,5: ormai non ci sono più aggettivi per descriverlo. Supera gli avversari come birilli, fa sparire e riapparire la palla seminando il panico. Confeziona l’assist per la rete del 2-0 e trasforma il penalty del 3-1. Quando parte non lo fermi mai. Illusionista (dal 77′ ELMAS s.v.)