Napoli – Agguato nella notte, ferito 24enne e morto 30enne di Torre del Greco

Un morto e un ferito in un agguato nella notte a Napoli, nel quartiere di Ponticelli. La vittima è un 30enne nato a Torre del Greco, deceduto poco dopo il trasporto alla clinica Villa Betania per le ferite da colpi d’arma da fuoco. L’altro uomo coinvolto, un 24enne, ha riportato ferite alle gambe e all’inguine. Operato all’Ospedale del Mare non è in pericolo di vita. Le due persone coinvolte, secondo quanto riferisce la Polizia, sono già note alle forze dell’ordine.