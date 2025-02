Napoli – Aggressione, droga, furto: due arresti, nei guai anche due minori

Centro: aggredisce gli agenti: Arrestato 43enne dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne barese, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamemnto aggravato.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Montecalvario, Decamuni e dell’Ufficio Prevenzione Generale a seguito di una nota diramata dalla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Guglielmo Sanfelice per la segnalazione di un soggetto molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo che, in evidente stato di agitazione, stava aggredendo verbalmente personale sanitario che tentava di calmarlo; quest’ultimo, alla vista degli operatori ha continuato a dare in escandescenza finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione è stato bloccato.

Da accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che il prevenuto, poco prima, si era reso responsabile anche del danneggiamento della struttura ricettiva nella quale dimorava.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Quartieri Spagnoli: la Polizia di Stato sorprende due minori con coltello e droga.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 17enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente una 17enne napoletana per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolarre, gli agenti del Commissariato di Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in largo Baracche hanno notato una coppia di giovani che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo; i poliziotti li hanno immediatamente raggiunti trovando, il 17enne in possesso di un coltello e la 17enne di un involucro di hashish del peso di 1.5 grammi circa.

Al termine delle incombenze di rito, i minori sono stati affidati ai familiari.

Chiaia: sorpreso a rubare una moto. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via dei Mille per la segnalazione di un furto di una moto.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che stava spingendo una moto, a motore spento, condotto da un altro soggetto. Quest’ultimo, alla vista degli operatori, nel tentativo di guadagnarsi la fuga ha lasciato cadere a terra la moto, salendo poi a bordo del motociclo del suo complice.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale, l’uomo alla guida dello scooter ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti nei pressi di via Carlo Poerio, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo per poi tentare nuovamente la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti; il passeggero, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo in direzione di piazza dei Martiri.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che lo scooter con il quale i due prevenuti erano giunti in via dei Mille era stato rubato nel tardo pomeriggio.

Infine, i due motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Alla guida di un’autovettura sperona un motociclista sulla Tangenziale di Napoli e fugge.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato di Napoli hanno denunciato una 57enne napoletana, per omissione di soccorso.

In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta erano intervenuti, presso la rampa dell’uscita della Tangenziale di via Cilea, per un incidente stradale in seguito al quale il conducente di un motociclo era rimasto ferito, dopo essere stato sorpassato a destra ed urtato da un’autovettura il cui conducente, senza prestare soccorso, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Le indagini esperite dagli agenti, anche grazie alle immagini del sistema di monitoraggio del traffico della Tangenziale di Napoli, hanno consentito identificare e denunciare la conducente dell’auto in questione che è stata, altresì, sanzionata per manovra vietata di sorpasso a destra, con contestuale ritiro della patente ai fini della sospensione oltre alla decurtazione di 10 punti.