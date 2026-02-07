Napoli – Aggressione, droga e controlli della polizia: due arresti

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri Arenella e Vomero.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Arenella e Vomero.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 31 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 6 attività commerciali; inoltre, gli operatori hanno controllato 7 veicoli, contestato 15 violazioni del Codice della Strada e rimosso 4 veicoli per sosta vietata.

Chiaiano: aggredisce due persone. La Polizia di Stato arresta un 63enne.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 63enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per lesioni personali aggravate.

In particolare, nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per la segnalazione di una violenta lite in strada.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che un 58enne ed un 30enne, rispettivamente padre e figlio, erano stati aggrediti dal 63enne che li aveva colpiti con un coltello ed un bastone a seguito di una lite scaturita da futili motivi; inoltre, anche quest’ultimo era rimasto ferito nel corso della lite.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre il coltello ed il bastone sono stati sottoposti a sequestro.

Vasto: sorpreso con la droga. Arrestato un 35enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aquila, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 3 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 15 grammi e di 4 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 5 grammi.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 110 involucri di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, altre 167 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 200 grammi, 136 involucri di crack del peso complessivo di circa 30 grammi e 74 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 40 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.