Napoli – Aggredisce una guardia giurata, denunciato 32enne rumeno

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nei pressi dell’isola 4 del Centro Direzionale per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una guardia giurata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo in forte stato di agitazione aveva rovesciato alcuni bidoni della spazzatura e aggredito con calci e pugni una guardia giurata che aveva tentato di calmarlo.

I.N., 32enne rumeno sottoposto agli arresti domiciliari per furto, è stato denunciato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.