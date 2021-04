Napoli – Aggredisce un automobilista, fermata una donna

Materdei: donna arrestata per resistenza.

Ieri sera gli agenti dei Commissariati Dante e San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in Corso Amedeo di Savoia per la segnalazione di una donna che stava aggredendo un automobilista.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze e, con non poche difficoltà, l’hanno bloccata.

La donna, una 28enne, è stata arrestata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.