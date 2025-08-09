Napoli – Aggredisce l’ex moglie, fermato 61enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne napoletano con precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in zona piazza Mercato per la segnalazione di una donna in lite con l’ex marito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo al piano terra mentre all’interno dell’abitazione hanno trovato la donna in forte stato di agitazione; quest’ultima ha riferito che, poco prima, era stata aggredita dall’ex marito che pretendeva di vedere il figlio e al rifiuto della stessa, il prevenuto è andato in escandescenza, come già avvenuto in altre occasioni, colpendola violentemente al petto tanto da causarle una ferita.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.