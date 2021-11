Napoli – Aggredisce l’ex compagno della sua convivente, fermato un uomo

Il Commissariato Vicaria-Mercato ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica- IV sezione – nei confronti di L.M., indagato per i reati di atti persecutori e lesioni gravi. Nello specifico, le indagini hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza a carico di L.M., pregiudicato, tali da far ritenere che lo stesso abbia diretto minacce gravissime all’ex compagno della sua attuale convivente, nonché in un’occasione lo abbia aggredito brutalmente, in concorso con altre persone allo stato non identificate, colpendolo con crick e mazze da baseball, cagionando così la rottura del setto nasale della vittima.