Napoli – Aggredisce l’ex compagna, denunciato 30enne

Ieri sera gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio del controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Oplonti per una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal suo ex compagno che, dopo averle procurato una ferita alla mano, le aveva sottratto il cellulare lanciandolo a terra.

Luigi Murolo, 30enne napoletano con precedenti di polizia, già denunciato dalla vittima per comportamenti aggressivi e violenti, è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per rapina, lesioni personali e danneggiamento.