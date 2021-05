Napoli – Aggredisce la moglie e il suocero, preso 35enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vicinale San Antonio dei Pisani per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava dando in escandescenze e lo hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito la moglie e il suocero con una pala in ferro ed un’accetta.

A. P., 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia