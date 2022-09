Napoli – Aggredisce la moglie, denunciato 53enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale presentava una ferita al volto e che ha raccontato di averla riportata dopo una discussione con il marito.

Gli operatori hanno rintracciato all’interno dello stabile l’aggressore, un 53enne napoletano, e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.