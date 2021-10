Napoli – Aggredisce la moglie, arrestato 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Enrico Cosenz per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo scendere velocemente le scale condominiali e, una volta entrati nell’appartamento, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito che, già in altre occasioni, l’aveva aggredita con pugni e calci per futili motivi.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato in via Sebeto l’aggressore, un 43enne napoletano,

e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.