Napoli – Aggredisce la moglie, arrestato 31enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale un 31enne napoletano con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita, come già avvenuto in precedenti occasioni, dal suo ex marito. Quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, alla vista degli operatori, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.